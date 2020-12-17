В Таиланде распространился опасный вирус

В таиландском городе Паттайя зарегистрирован резкий рост числа заболеваний, вызванных вирусом чикунгунья, опасным для здоровья человека. Об этом пишет The Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, инфекция распространилась через укусы комаров-переносчиков. Среди симптомов у зараженных отмечается высокая температура тела, общее недомогание и боль в суставах в течение нескольких дней.

При этом в некоторых случаях пациенты нуждаются в госпитализации.

Местный мэр Сонтхая Кхунплюем (Sonthaya Khunpluem) поручил сотрудникам сферы здравоохранения контролировать ситуацию. Кроме того, власти обратились за помощью в организации по борьбе с вредителями для обработки явных зон риска, а также сокращения числа территорий со стоячей водой - к примеру, закрытых отелей и предприятий, где есть фонтаны.

"Местные жители осведомлены о лихорадке чикунгунья и о том, как обезопасить себя от заражения, - например, путем ограничения небольших водных источников около домов, где потенциально могут размножаться комары", - указано в тексте.

26 мая сообщалось, что на популярном испанском курорте Ибица произошло нашествие азиатских тигровых комаров, которые могут быть разносчиками смертельно опасных заболеваний и вирусов. Специалисты отмечали, что эти насекомые в четыре раза крупнее обычных комаров и ведут себя намного агрессивнее.