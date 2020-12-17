Вакцинация от коронавируса в ЕС начнется с 27 декабря

Вакцинация от коронавируса нового типа начнется во всех странах Евросоюза с 27 по 29 декабря. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, единый день старта вакцинации в ЕС согласовать не удалось из-за разной степени готовности стран сообщества к ее проведению.

"Вакцинация в ЕС начнется 27, 28, 29 декабря. Это важный день для Европы. Мы все вместе защищаем наших граждан, мы сильны вместе", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Европейское агентство лекарственных препаратов сообщило, что примет решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря. В свою очередь Еврокомиссия объявила, что через два дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС.

Проблема с определением единого дня начала вакцинации во всем ЕС, как изначально это хотела сделать Еврокомиссия, вызвана тем, что не у всех государств ЕС в одинаковой степени готова логистика для проведения вакцинации и пока не получается организовать одновременную поставку во все страны нужного количества доз. "Определить единый день начала вакцинации для всех 27 стран ЕС может быть сложно из-за логистических проблем и сроков поставки", - пояснил ТАСС источник в дипмиссии одной из стран ЕС. Он отметил, что страны, которые физически способны начать вакцинацию 27 декабря, "не настроены откладывать этот момент на несколько дней" ради политического эффекта.