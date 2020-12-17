В Германии число новых случаев COVID-19 впервые превысило 30 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки впервые увеличилось более чем на 30 тысяч,

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает институт Роберта Коха, из-за технических проблем не включивший ранее 3500 новых случаев из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В четверг институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, сообщил, что за сутки в стране выявили 26 923 случая. Однако при этом не были учтены около 3500 тысяч случаев.

Сейчас на сайте все ещё значится цифра 26 923. При этом, во всплывающем предупреждении сообщается, что неучтенные случаи из Баден-Вюртемберга включат в завтрашнюю статистику.