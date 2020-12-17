https://news.day.az/world/1299305.html В Ереване проходит шествие против Пашиняна - ВИДЕО
В Ереване проходит шествие против Пашиняна - ВИДЕО
Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Акция началась у центра креативных технологий "Тумо". Протестующие направляются к центру города, скандируя лозунги с требованием ухода главы правительства. Полиция в действия митингующих не вмешивается.
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