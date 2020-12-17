В Ереване проходит шествие против Пашиняна

Шествие, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось на окраине Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Акция началась у центра креативных технологий "Тумо". Протестующие направляются к центру города, скандируя лозунги с требованием ухода главы правительства. Полиция в действия митингующих не вмешивается.