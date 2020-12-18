https://news.day.az/world/1299308.html В Польше с 28 декабря вводят общенациональный карантин
В Польше с 28 декабря вводят общенациональный карантин
В Польше вводится трехнедельный общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Карантин вводится с 28 декабря по 17 января.
В этот период будет запрещена работа гостиниц, которые могли принимать гостей, находящихся в служебных поездках. Также перестанут работать горнолыжные склоны.
В Новый год власти планируют ограничить передвижения людей. Мера будет действовать с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января.
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