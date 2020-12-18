Взломавшего Twitter Трампа хакера решили не сажать

Хакера, взломавшего Twitter президента США Дональда Трампа, решили оставить на свободе. Об этом сообщает издание Vox со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Следствию удалось доказать, что 44-летний Виктор Геверс действительно получил доступ к аккаунту американского лидера, несмотря на то, что Белый дом опроверг факт взлома.

Однако правоохранители пришли к выводу, что хакер поступил "этично", немедленно сообщив о содеянном голландским властям. "Мы считаем, что хакер действительно получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter, но при этом его поступок попал под критерии прецедентного права, позволяющии ему остаться на свободе как "этичному хакеру"", - заявили в прокуратуре.

Сам Геверс признавался, что просто отгадал пароль Трампа. Аккаунт президента был защищен комбинацией "maga2020!" - сокращением известного лозунга Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

Фото: Globallookpress.com