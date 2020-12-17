Россию на два года лишили флага на международных соревнованиях

Российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 17 декабря. В споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) суд встал на сторону международной организации.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона была намерена опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры. При этом российские спортсмены отныне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.