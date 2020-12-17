В Иране пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Самолет с бортовым номером № 038 авиакомпании Caspian, летевший по маршруту Тегеран-Шираз, совершил экстренную посадку в городе Исфахан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в качестве причины вынужденной посадки, произошедшей в 13:20 по местному времени, указана техническая неисправность самолета.

Никто из пассажиров самолета не пострадал. Пассажиры вылетели из Исфахана в Шираз другим самолетом.