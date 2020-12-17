https://news.day.az/world/1299332.html В Иране пассажирский самолет совершил экстренную посадку
В Иране пассажирский самолет совершил экстренную посадку
Самолет с бортовым номером № 038 авиакомпании Caspian, летевший по маршруту Тегеран-Шираз, совершил экстренную посадку в городе Исфахан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в качестве причины вынужденной посадки, произошедшей в 13:20 по местному времени, указана техническая неисправность самолета.
Никто из пассажиров самолета не пострадал. Пассажиры вылетели из Исфахана в Шираз другим самолетом.
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