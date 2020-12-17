https://news.day.az/world/1299344.html Китайский космический корабль доставил на Землю лунный грунт - ФОТО - ВИДЕО
Китайский космический корабль доставил на Землю лунный грунт - ФОТО - ВИДЕО
Китайский космический корабль "Чанъе-5", на борту которого находятся образцы лунной породы, приземлился в пустыне во Внутренней Монголии, на севере Китая. Местонахождение 300-килограммовой капсулы уже обнаружено.
Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщило китайское государственное телевидение.
Таким образом, Китай стал третьей в мире страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. По плану аппарат должен был собрать около двух килограммов образцов, однако китайская сторона не разглашает точное количество.
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