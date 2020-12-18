Мужчина захватил заложников в пригороде Парижа

Неизвестный взял в заложники несколько человек во французской коммуне Домон (департамент Валь-д'Уаз) неподалеку от Парижа. Ранены минимум два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил в четверг, 17 декабря, телеканал BGMTV.

По данным канала, захвативший заложников - это руководитель компании и одна из заложниц является его женой. По предварительной информации ранения получили как минимум два человека. По версии журналистов, скорее всего речь идет о семейном конфликте. Сейчас с мужчиной ведет переговоры психолог.