Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 30 тыс. человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 243 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 364.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 955 680, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 27 515 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 30 494 человек, общее число выздоровевших достигло 1 721 607.