В мире за сутки зарегистрировано более 642 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 72,85 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 642 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 12,4 тыс., превысив 1,64 млн.

По состоянию на 20:05 (по Баку) 17 декабря в ВОЗ поступили сведения о 72 851 747 инфицированных и 1 643 339 умерших. Число заразившихся возросло на 642 738, умерших - на 12 407.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (291 600), на втором месте - регион Европы (269 527), на третьем - Юго-Восточная Азия (34 284).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 16 446 844. Далее следуют Индия (9 956 557), Бразилия (6 970 034), Россия (2 762 668), Франция (2 367 648), Великобритания (1 913 281), Италия (1 888 144), Испания (1 773 290), Аргентина (1 510 203), Колумбия (1 444 646), Германия (1 406 161) и Мексика (1 267 202).