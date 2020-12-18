Во Франции бизнесмен убил жену-заложницу и покончил с собой

Директор предприятия в Домоне, взял жену в заложники, затем убил ее и покончил с собой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

"Глава предприятия в коммуне Домон, взявший собственную жену в заложники, убил ее и застрелился", - сообщил телеканал.

Ситуация продолжалась около трех часов, полиция все это время вела переговоры со злоумышленником, пытаясь убедить его сдаться властям.