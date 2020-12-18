https://news.day.az/world/1299360.html Во Франции бизнесмен убил жену-заложницу и покончил с собой - ВИДЕО
Во Франции бизнесмен убил жену-заложницу и покончил с собой - ВИДЕО
Директор предприятия в Домоне, взял жену в заложники, затем убил ее и покончил с собой.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал BFM.
"Глава предприятия в коммуне Домон, взявший собственную жену в заложники, убил ее и застрелился", - сообщил телеканал.
Ситуация продолжалась около трех часов, полиция все это время вела переговоры со злоумышленником, пытаясь убедить его сдаться властям.
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