Coca-Cola сократит до 2,2 тыс. сотрудников по всему миру

Корпорация Coca-Cola уволит до 2 200 сотрудников компании по всему миру, среди них - 1 200 работников в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что число планируемых сокращений эквивалентно 12% от количества всех сотрудников корпорации.

В компании ожидают, что уменьшение числа рабочих мест приведет к ежегодной экономии средств в размере от $350 млн до $550 млн.

Представители компании заявили, что реорганизация предприятия позволит корпорации стать сетью, в которой потребуется принимать меньше решений, будет меньше бюрократии и, в конечном итоге, меньше людей.

Ранее Coca-Cola уже объявляла о намерении сократить число сотрудников в рамках реорганизации бизнеса. В августе в компании планировали уволить до 4 тыс. сотрудников на территории США, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико и Канады. Кроме того, ожидалось, что аналогичные меры будут приняты в других странах. Также летом корпорация собиралась сократить число подразделений до девяти, которых на тот момент насчитывалось 17.

Корпорация присутствует на рынках стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, включая Азербайджан.