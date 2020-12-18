https://news.day.az/world/1299371.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 75 282 798 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 17 626 770 человек, в Индии - 9 979 447, в Бразилии - 7 111 527.
По данным сайта, от коронавируса скончались 1 668 356 человек, выздоровели - 52 852 602.
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