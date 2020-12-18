Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 75 282 798 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 17 626 770 человек, в Индии - 9 979 447, в Бразилии - 7 111 527.

По данным сайта, от коронавируса скончались 1 668 356 человек, выздоровели - 52 852 602.