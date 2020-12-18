Pfizer подала заявку на сертификацию вакцины от коронавируса в Японии

Американская компания Pfizer подала заявку на сертификацию своей вакцины от коронавируса в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В случае одобрения вакцинация может начаться в марте следующего года, отмечает агентство. По его данным, Япония уже договорилась с Pfizer о поставке 120 миллионов доз вакцины.

Ранее экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech одобрили Великобритания и США.

За весь период пандемии в Японии выявлено более 190 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них более 2 тысяч - с летальным исходом.