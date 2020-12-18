В США объявлен режим ЧП из-за снегопадов, есть жертвы

В результате обрушившихся на северо-восточную часть США снегопадов погибли уже, как минимум, семь человек. В некоторых районах штатов Нью-Йорк и Пенсильвания высота снежного покрова достигает метра, в нью-йоркском Центральном парке выпало 25 сантиметров снега - в два раза больше, чем за всю прошлую зиму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, жертвами непогоды становятся водители, не справившиеся с управлением на заснеженных дорогах, а один из жителей штата Пенсильвания погиб под колесами снегоуборочной машины.

Власти штатов восточного побережья сообщают о сотнях аварий на дорогах. Так, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обнародовал данные о примерно 600 ДТП, в штате Вирджиния насчитали около 200 аварий и более 120 заглохших на дорогах машин. В связи с ударом стихии власти вводят режим чрезвычайной ситуации, приостанавливают занятия в школах и ограничивают движение личного транспорта.