Страны вводят тотальные ограничения на Новый год

Власти Португалии намерены тотальным образом пресечь празднование Нового года в условиях эпидемии COVID-19, заявил премьер страны. Режим чрезвычайного положения будет действовать там до 7 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, комендантский час в новогоднюю ночь вводят также в Польше. Кроме того, все праздники в стране не будут работать отели, горнолыжные склоны и непродовольственные магазины.

А вот Ирландия, где самый низкий в ЕС коэффициент распространения вируса, на период праздников наоборот отменила ограничения на передвижение граждан по стране, передает "Россия 24".

Тем временем верховный суд Бразилии позволил государству "косвенно принуждать" население к вакцинации от коронавируса. После принятия соответствующих законов граждан, которые отказались от прививки, можно будет ограничивать в передвижении и определенной деятельности.