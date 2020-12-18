В Армении анонсировали бессрочную сидячую забастовку

Армянская оппозиция требует от Генпрокуратуры республики возбудить дело против премьера Никола Пашиняна по обвинению в государственной измене. После этого его полномочия должны быть завершены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, противники премьера дали срок силовикам до полудня 21 декабря. Если Генпрокуратура не прислушается к их требованию, они обещают начать бессрочную сидячую забастовку у здания ведомства. Поводом для обвинения в госизмене, по мнению оппозиции, стал мир, подписанный с Азербайджаном по итогу Второй войны за Карабах.