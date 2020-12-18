https://news.day.az/world/1299440.html В России за сутки от коронавируса умерли 611 человек
В России за сутки от коронавируса умерли 611 человек
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 28 552 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 2 791 220.
Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умерли 611 человек. Число умерших от коронавируса достигло 49 762.
Отметим, Россия по количеству случаев заражения коронавирусом находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.
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