Два человека стали жертвами урагана "Яса" на Фиджи

По меньшей мере два человека погибли из-за проливных дождей, наводнений и сильных ветров, вызванных обрушившимся на территорию Фиджи ураганом "Яса". Об этом в пятницу сообщил премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждены два погибших: 45-летний мужчина недалеко от Лабасы и трехмесячный ребенок. Мы с сожалением ожидаем роста числа жертв", - написал Баинимарама на своей странице в Facebook. Он отметил, что в настоящий момент в эвакуационных центрах страны находятся около 24 тыс. фиджийцев.

"Мы мобилизуем все доступные ресурсы для реагирования в районах, которые серьезно пострадали от этого суперциклона", - добавил премьер-министр.

Как указывает агентство Reuters, стихия обрушилась на побережье острова Вануа-Леву, ураган соответствовал пятой категории опасности по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра в атмосферном явлении развивалась до 79 м/с. Десятки домов были разрушены, некоторые участки дорог заблокированы поваленными деревьями и наводнениями. Ураган ослаб до второй категории по мере продвижения на юг, однако опасность проливных дождей все еще сохраняется.

В четверг австралийское агентство ААР информировало, что правительство Фиджи ввело режим общенационального комендантского часа в связи с приближением мощного урагана "Яса".