Испания сделала шаг к легализации эвтаназии

198 голосов "за", 138 - "против", 3 воздержались - нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект о декриминализации эвтаназии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он признаёт право на добровольный уход из жизни при помощи врачей смертельно больных пациентов, а также людей с неизлечимыми заболеваниями, из-за которых они испытывают невыносимые психические или физические страдания. При этом все затраты должна взять на себя государственная система здравоохранения Испании, а от пациента (им должен быть совершеннолетний человек, имеющий испанское гражданство или вид на жительство) требуется подтвердить своё желание умереть как минимум четыре раза с момента подачи заявления. При этом он имеет право в любой момент отозвать запрос или попросить об отсрочке.

За принятие законопроекта выступали испанские социалисты, в том время как консерваторы и крайне-правые (Народная партия и партия Vox) предлагали паллиативную помощь как альтернативу эвтаназии.

Теперь законопроект поступит на обсуждение в сенат - верхнюю палату парламента. Если он будет принят, то новый закон вступит в действие в первой половине будущего года.

В конце октября эватаназия была легализована в Новой Зеландии. Решение было принято путём референдума.