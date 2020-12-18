Путин анонсировал появление новых российских вакцин от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что новые российские вакцины от коронавируса должны появиться в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, российский президент предложил странам СНГ вместе заняться их производством. Глава государства отметил, что Россия готова оказывать помощь странам СНГ в вакцинации населения от COVID-19.

Накануне Путин во время большой пресс-конференции выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в России изменится в лучшую сторону в течение полугода.

Напомним, 11 августа российский президент Владимир Путин объявил о создании первой вакцины против COVID-19. Препарат назвали "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника. В первую очередь "Спутник V" получат врачи и учителя.

14 декабря сообщалось, что в Москве записаться на прививку от коронавируса теперь могут сотрудники МФЦ и работники сферы культуры, торговли и услуг.

Вторую отечественную вакцину от COVID-19 разработали специалисты центра "Вектор".