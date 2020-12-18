Пассажиры самолета устроили пьяную драку в Хабаровске

В Хабаровске двое нетрезвых пассажиров устроили драку на борту самолета, который должен был вылететь в Иркутск.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 37-летние жители Бурятии устроили потасовку прямо в салоне, а командир воздушного судна принял решение отстранить этих граждан от полета.

Сами нарушители были доставлены в дежурную часть и рассказали, что работали на вахте в Южно-Сахалинске, а в Хабаровск прилетели стыковочным рейсом.

"Перед посадкой в самолет до родного Иркутска, решили выйти в город - прогуляться и употребить алкоголь. После посадки на борт воздушного судна между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку", - уточняется в сообщении.

В отношении дебоширов составлены протоколы об административном правонарушении.