Ближайший советник Байдена заразился коронавирусом

Жизнь избранного президента США оказалась под угрозой. Коронавирусом заболел ближайший советник Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сам будущий хозяин Белого дома получил отрицательный тест.

Тем временем ситуация в стране ухудшается стремительно. Штаты установили новый антирекорд по смертности - более 3,5 тысяч человек за один день. Из-за коронакризиса многие остались без работы, такие очереди за продуктовыми наборами сейчас можно увидеть во многих крупных городах.

Еще больше ужесточает меры перед праздниками Европа. Власти Чехии вернули комендантский час и закрыли все общественные заведения, введен четвертый уровень угрозы.