Вооруженный мужчина удерживал женщину в заложниках в Москве

Вооруженный мужчина насильно удерживал женщину в квартире дома, расположенного на Балаклавском проспекте в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Злоумышленник отказывался выполнять требования полицейских. В результате было принято решение о штурме. Сотрудники СОБР при взаимодействии с коллегами из МВД проникли в помещение через окно и обезвредили преступника.

Им оказался ранее судимый сожитель потерпевшей. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время женщине ничего не угрожает, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Сотрудники СОБР Росгвардии вошли в помещение через окно и обезвредили подозреваемого. Им оказался ранее судимый сожитель 1980 г.р. В результате происшествия пострадавших нет," - говорится в сообщении Росгвардии.