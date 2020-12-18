Власти Бельгии случайно "слили" в сеть цены на вакцины

Государственный секретарь Бельгии по бюджету Ева Де Блеекер в четверг, 17 декабря, рассекретила в сети цены, за которые Евросоюз приобрел вакцины от коронавируса. Блеекер сообщение удалила, но его успели заметить и распространить журналисты, пишет Politico.

Госсекретарь Бельгии по бюджету опубликовала на своей странице в Twitter таблицу с ценами на каждую вакцину, закупаемую ЕС, и с тем, сколько Бельгия в целом потратит на вакцины. Сделала чиновница это после критики оппозиции, касаемо непрозрачности бюджета на 2021 год. Также общественность недовольна тем, что власти не раскрывают стоимость COVID-вакцин, считая, что в данном вопросе нужна открытость, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Позже Блеекер твит удалила, но его успели заметить представители СМИ.

Так, согласно информации, одна доза вакцины стоит Европейскому союзу от 1,78 евро до 18 долларов.

Самыми дорогими являются вакцины от компаний Moderna (18 долларов) и Pfizer/BioNTech (12 долларов).

Далее Евросоюз закупит вакцины:

CureVac за 10 евро,

Johnson & Johnson за 8,50 долларов,

Sanofi/GSK по 7,56 евро,

Oxford/AstraZeneca за 1,78 евро.

Сама Бельгия планирует закупить 33 миллиона доз, потратив 279 миллионов евро.

После инцидента госсекретарь заявила, что публикация была "ошибкой коммуникационной команды". Ева Де Блеекер добавила, что это "не ставит под угрозу" доступ Бельгии к вакцинам.

"Мы не будем комментировать то, что произошло в Бельгии, но цены на вакцины остаются конфиденциальными", - резюмировали в Еврокомиссии.