Под санкции США попали десятки китайских компаний

Министерство торговли США включило в санкционный список более 60 китайских компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу, 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Ограничения в отношении организаций - необходимая мера для того, чтобы удостовериться, что Китай посредством ведущей в стране SMIC не будет способен использовать технологии США с целью создания собственных технологий продвинутого уровня для поддержки дестабилизирующей военной деятельности", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Также отмечается, что в список включены компании, которые причастны к "нарушению прав человека", "поддерживают милитаризацию и незаконные морские притязания в Южно-Китайском море" или имеют отношение к "краже коммерческих тайн США".

Отмечается, что американским компаниям, которые планируют осуществлять поставки внесенным в него предприятиям, придется получать специальную лицензию.