В США одобрили использование вакцины Moderna

Вакцина от коронавируса COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna была одобрена для применения в США. Об этом сообщил президент страны Дональд Трампа в Twitter в пятницу, 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно", - написал американский лидер.

Ранее в пятницу стало известно, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от COVID-19.

По данным СМИ, вакцина от Moderna может начать поступать в регионы США уже в понедельник. В компании ранее пообещали предоставить 50 млн доз вакцин за декабрь, что позволит привить 25 млн человек - для вакцинации требуется сделать два укола. Вторая доза вводится через 28 дней после первой.