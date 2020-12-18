https://news.day.az/world/1299645.html Европарламент принял бюджет ЕС на 2021 год
Европарламент принял бюджет ЕС на 2021 год
Европарламент утвердил бюджет Евросоюза на следующий год в размере 164,3 млрд евро по доходам и 166,1 млрд евро по расходам.
Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Парламент утвердил бюджет Евросоюза на 2021 год. Его доходная часть составит 164,3 млрд евро, расходная - 166,1 млрд евро", - отмечается в документе.
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