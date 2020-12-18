Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,75 миллиона человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 246 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 610.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 982 090, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 26 410 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 31 945 человек, общее число выздоровевших достигло 1 753 552.