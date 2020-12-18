https://news.day.az/world/1299660.html Крупный пожар в центре Москвы - 100 пожарных прибыли на место ЧП - ВИДЕО
Крупный пожар в центре Москвы - 100 пожарных прибыли на место ЧП - ВИДЕО
В Москве горит здание "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы на Телеграм-канале Mash.
Пылает на 7 этаже, с огнем борются уже около часа. Площадь пожара - 300 квадратов. Свыше 100 человек и 25 единиц техники тушат пожар в административном здании в Москве
Большую часть людей вывели из здания. При этом у спасателей есть информация, что в одном из кабинетов может все ещё находиться человек (подтверждения этого сейчас нет).
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