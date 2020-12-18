Крупный пожар в центре Москвы

В Москве горит здание "Мосгоргеотреста" на Ленинградском проспекте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы на Телеграм-канале Mash.

Пылает на 7 этаже, с огнем борются уже около часа. Площадь пожара - 300 квадратов. Свыше 100 человек и 25 единиц техники тушат пожар в административном здании в Москве

Большую часть людей вывели из здания. При этом у спасателей есть информация, что в одном из кабинетов может все ещё находиться человек (подтверждения этого сейчас нет).