В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74, всего в столице умерли 10 317 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 10 317 летальных исходов из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 722 178 случаев заражения, из них 6 937 за последние сутки. Выздоровели 557 028 человек.