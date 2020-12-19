В Австрии вводят третий локдаун

Власти Австрии вводят с 26 декабря 2020 года по 24 января 2021 года третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил Курц, показатели заболеваемости снизились в результате второго жесткого карантина с ноября по декабрь, но в целом цифры продолжают оставаться высокими. "С 26 декабря меры снова будут ужесточены, чтобы дополнительно снизить показатели [заболеваемости]", - сказал Курц на пресс-конференции в Вене.

В результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг. Будет введено ограничение на выход населения из дома в течение всего дня за исключением похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.

Преждевременный выход из карантина

Власти Австрии предоставят возможность преждевременно выйти из жесткого карантина с 18 января 2021 года тем, кто примет участие в массовом тестировании на коронавирус SARS-CoV-2. Этим людям при негативном результате анализа разрешат посещать магазины, объекты культуры и ездить на отдых, подчеркнул Курц.

Контролировать наличие отрицательного анализа на коронавирус после участия в массовом тестировании на входах в объекты культуры и туризма должны будут администрации этих учреждений. Во всех остальных случаях выборочные проверки на улице будет проводить полиция, пояснил Курц.

"На выходных перед 18 января будет организовано массовое тестирование. Готовые принять участие в этом процессе смогут с 18 января вновь посещать объекты торговли, культуры, сферы услуг, гастрономии, туризма. Для тех, кто не готов участвовать в тестировании, правила локдауна будут действовать по 24 января, то есть на неделю дольше", - объявил канцлер.

С 18 января австрийские власти будут проводить регулярное тестирование населения на коронавирус, чтобы предотвратить рост числа зараженных. "Мы хотим с 18 января открыть сферу культуры, гастрономии и туризма. Это будет возможно, если мы будет проводить тестирования. С 18 января, согласно нашему плану, отпуск в Австрии, посещение учреждений культуры будет возможно при наличии [отрицательного] теста", - проинформировал Курц.

Ограничение выхода на улицу в Новый год

Круглосуточное ограничение на выход населения из дома в Австрии будет действовать в рамках жесткого локдауна даже в ночь на Новый год с 31 декабря на 1 января. Запуск фейерверков не будет разрешен.

"Мы решили не делать исключений на Новый год", - сообщил Себастьян Курц в ответ на вопрос, можно ли будет людям выходить в новогоднюю ночь на улицу запускать фейерверк. По словам канцлера, строгие правила жесткого карантина будут действовать в новогоднюю ночь с учетом начала жесткого локдауна с 26 декабря, когда выходить на улицу в течение дня можно будет только для похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.

Как добавил министр внутренних дел Карл Нехаммер, с 26 декабря будет действовать ограничение на выход из дома. "Это значит, новогодней вечеринки на Новый год не будет", - сказал министр. Он пояснил, что массовые мероприятия для запуска фейерверков запрещены. Кроме того, мэры городов не разрешат организацию площадок для запуска фейерверков в частном порядке.

О предыдущих локдаунах

Первый жесткий карантин действовал в Австрии с марта по апрель этого года. С 3 ноября был введен мягкий карантин, который был ужесточен с 17 ноября. С 7 декабря власти частично отменили второй жесткий карантин. В стране открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Обычный карантин был продлен до 7 января. Ограничение выхода на улицу действует с 20:00 по 06:00. Закрыты бары и рестораны.

Согласно объявлению правительства, праздновать Рождество 24 и 25 декабря можно будет в коллективе не более чем из 10 человек, а отмечать Новый год 31 декабря - в присутствии только двух семей. Регионы страны получили право вводить масочный режим на улицах со скоплением людей. 17 декабря в Австрии было зарегистрировано рекордное за сутки число смертей среди зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 - 218 человек. До этого суточный показатель смертности варьировался в пределах 100 человек. В общей сложности количество смертей пацентов с COVID-19 составило 5 127 человек.