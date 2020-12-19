США вносят 77 организаций из Китая в санкционный список

Соединенные Штаты вносят 77 организаций из Китая и ряда других стран в черный список Минторга в связи с "серьезными нарушениями прав человека" Пекином и расширением деятельности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ходе телефонного брифинга для журналистов должностные лица США высокого ранга, ведающие вопросами торговли.

"Сегодня мы перечисляем 77 организаций, которые мы добавляем в список", - сказал ведущий брифинга. "Большая часть из них - свыше 50 - это китайские организации, которые мы вносим в список за поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные Коммунистической партией Китая против своих собственных граждан при помощи этих компаний, <...> и за расширение присутствия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - пояснил он.

При этом ведущий отметил, что "основное внимание" было уделено производителю полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation, Эс-эм-ай-си). По его словам, эта компания внесена в список, поскольку в Вашингтоне не хотят, "чтобы американская интеллектуальная собственность и производственные возможности использовались клиентами SMIC для поддержки слияния гражданского и военного секторов в Китае". В частности, как утверждал ведущий брифинга, микрочипы, которые производит компания, применяются для создания баллистических ракет и ракет меньшей и средней дальности, военных самолетов. "Мы больше не можем стоять в стороне и смотреть, как наши противники используют наши технологии для поддержки своих военных возможностей", - заявил он.

Как следует из опубликованного Минторгом списка, в него также была включена крупная китайская компания DJI, занимающая ведущие позиции на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов. "Есть также 17 других компаний за пределами Китая, которые будут внесены в список по ряду причин", - добавил представитель администрации.

Внесение в черный список Минторга означает, что американским компаниям, которые планируют осуществлять поставки попавшим под ограничения предприятиям, придется получать специальную лицензию.