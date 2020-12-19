В Африке обнаружили новую мутацию коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, южноафриканские ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания. При этом он отметил, что, хотя находка ученых и вызывает обеспокоенность, причин для паники нет.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, пока нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.