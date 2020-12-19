Сделка по BREXIT может сорваться - ЕС готовит меры

Пока переговоры с Великобританией продолжаются, Евросоюз готовится к тому, что сделки с ней не получится. Европейский парламент проголосовал за чрезвычайные меры для предотвращения сбоев в работе автомобильного и воздушного транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, депутаты также одобрили продление действующих разрешений на рыболовство.