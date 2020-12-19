https://news.day.az/world/1299678.html Сделка по BREXIT может сорваться - ЕС готовит меры - ВИДЕО
Сделка по BREXIT может сорваться - ЕС готовит меры - ВИДЕО
Пока переговоры с Великобританией продолжаются, Евросоюз готовится к тому, что сделки с ней не получится. Европейский парламент проголосовал за чрезвычайные меры для предотвращения сбоев в работе автомобильного и воздушного транспорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, депутаты также одобрили продление действующих разрешений на рыболовство.
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