https://news.day.az/world/1299679.html Европа в локдауне: как пройдут Рождество и Новый год - ВИДЕО
Европа в локдауне: как пройдут Рождество и Новый год - ВИДЕО
Пандемия привнесла в обычную подготовку к Рождеству свои коррективы: в Центральной и Восточной Европе оговариваются ограничения, которые должны соблюдаться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, многие страны приступают к массовому тестированию населения. Национальная программа сдачи тестов на антиген уже работает в Чехии. Результаты выдаются уже через 20 минут.
Кампания продлится до 15 января. Но карантинных мер это не отменяет: в связи с тем, что число новых случаев заражения коронавирусом в республике опять начало расти, власти ограничили число покупателей в магазинах и ввели комендантский час.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре