Европа в локдауне: как пройдут Рождество и Новый год

Пандемия привнесла в обычную подготовку к Рождеству свои коррективы: в Центральной и Восточной Европе оговариваются ограничения, которые должны соблюдаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, многие страны приступают к массовому тестированию населения. Национальная программа сдачи тестов на антиген уже работает в Чехии. Результаты выдаются уже через 20 минут.

Кампания продлится до 15 января. Но карантинных мер это не отменяет: в связи с тем, что число новых случаев заражения коронавирусом в республике опять начало расти, власти ограничили число покупателей в магазинах и ввели комендантский час.