https://news.day.az/world/1299684.html В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год
В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год
Вся Италия станет "красной зоной" в праздничные дни с 24 декабря по 6 января, что означает введение на это время общенационального карантина наподобие того, что объявлялся в марте. О таком решении в связи с пандемией объявил в пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вся Италия - "красная зона" с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности", - сказал Конте. Все магазины закрыты, за исключением продуктовых. Остаются открыты парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос.
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