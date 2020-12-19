Сильный взрыв на химзаводе в Китае, есть погибший
По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на химзаводе в городе Аньда провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в субботу в 00:46 по местному времени в цеху предприятия химической промышленности Haina Beier.
По данным на 03:50 утра, пожарным удалось ликвидировать огонь. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, из них двое получили тяжелые травмы, двое - легкие повреждения.
На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причина взрыва устанавливается.
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