https://news.day.az/world/1299717.html Взрыв в турецкой больнице, есть жертвы - ФОТО
Взрыв в турецкой больнице, есть жертвы - ФОТО
По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва в больнице города Газиантепа на юге Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу "Анадолу".
Согласно информации, в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя взорвался кислородный аппарат.
Данные о пострадавших не приводятся.
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