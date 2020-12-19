Взрыв в турецкой больнице, есть жертвы

По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва в больнице города Газиантепа на юге Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу "Анадолу".

Согласно информации, в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя взорвался кислородный аппарат.

Данные о пострадавших не приводятся.  