https://news.day.az/world/1299738.html За сутки в Грузии коронавирусом заразились 2904 человека
За сутки в Грузии коронавирусом заразились 2904 человека
За последние сутки в Грузии выявлено 2 904 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 53 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 206 907, число умерших выросло до 2 055.
От коронавируса вылечились 175 842 человека.
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