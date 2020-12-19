За сутки в Грузии коронавирусом заразились 2904 человека

За последние сутки в Грузии выявлено 2 904 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 53 человека. 

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 206 907, число умерших выросло до 2 055. 

От коронавируса вылечились 175 842 человека.