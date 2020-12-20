В Германии обнаружили останки древнейшего питона возрастом 47 млн лет

Палеонтолог Кристер Смит из Исследовательского института Зенкенберга и его коллега Хуссам Захер из Университета Сан-Паулу описали самые древние из известных окаменелостей питона. Почти полностью сохранившиеся останки змеи были найдены в карьере Мессель неподалеку от немецкого города Дармштадт, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Карьер Мессель содержит отложения эпохи эоцена возрастом 47 миллионов лет. Здесь найдено множество окаменелостей ранних животных, в том числе млекопитающих. В 1995 году карьер был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Питоны являются одними из крупнейших змей в мире (их длина может превышать девять метров). Сегодня различные виды этих пресмыкающихся встречаются в основном в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, и Австралии, однако географическое происхождение питонов до сих пор остается загадкой. По словам Смита, открытие нового вида ископаемых питонов станет большим шагом вперед в понимании эволюционной истории этих змей.

Новый вид питонов получил название Messelopython freyi в честь палеонтолога Эберхарда "Дино" Фрея из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ. По всем признакам эти останки - древнейшая окаменелость питона в мире.

"Согласно нашим исследованиям, эти змеи уже встречались в Европе во времена эоцена, более 47 миллионов лет назад. Наши анализы помогут отследить их эволюционную историю в Европе", - сказал Хуссам Захер.

Однако впоследствии крупные змеи на некоторое время исчезли с европейского континента. Их окаменелости не встречались там вплоть до отложений эпохи миоцена - между 23 и 5 миллионами лет назад. "А когда после миоцена вновь наступило глобальное похолодание, питоны снова исчезли из Европы", - говорит Смит.

Современные питоны живут совершенно отдельно от своих анатомически очень похожих родственников, удавов, однако в эоцене Messelopython freyi соседствовал и разделял экологическую нишу с ложноногой (удавообразной) змеей Eoconstrictor fischeri. По словам исследователей, это заставляет "пересмотреть тезис о том, что эти две группы змей конкурировали друг с другом и не могли иметь одно и то же место обитания". Окаменелость удава из рода эоконстрикторов - тоже интересный экземпляр: этот удав известен своей способностью видеть в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что эоконстриктор обладал так называемыми терморецепторными ямками, которые можно найти у современных крупных удавов и питонов.