В Афганистане обстреляли базу ВВС США

Крупнейшая авиабаза Вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане Баграм подверглась утром в субботу ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Pajwok со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, [в результате обстрела] потерь и пострадавших нет, аэродром не был поврежден", - приводит агентство заявление миссии инструкторов и советников НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Как сообщает Pajwok, представитель администрации района Баграм, расположенного в центральной провинции Парван, заявил, что по авиабазе США было выпущено четыре ракеты. Афганской полиции удалось предотвратить запуск по меньшей мере еще шести снарядов и обезвредить их на месте.