Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей

Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, передает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.

Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти его, и он скончался от потери крови. Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.