https://news.day.az/world/1299788.html Число погибших в результате пожара в Турции достигло 9
Число погибших в результате пожара в Турции достигло 9
"Мы опечалены событием, произошедшим в отделении реанимации больницы в Газиантепе".
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" министр здравоохранения Турции Фехреттин Коджа. Он отметил, что число погибших в результате трагедии достигло 9: "Другие пострадавшие от пожара пациенты срочно перевезены в близлежащие больницы. Упокой Аллах души погибших. Мы внимательно следим за развитием событий".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре