Число погибших в результате пожара в Турции достигло 9

"Мы опечалены событием, произошедшим в отделении реанимации больницы в Газиантепе".

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" министр здравоохранения Турции Фехреттин Коджа. Он отметил, что число погибших в результате трагедии достигло 9: "Другие пострадавшие от пожара пациенты срочно перевезены в близлежащие больницы. Упокой Аллах души погибших. Мы внимательно следим за развитием событий".