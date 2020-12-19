Снайперы Пашиняна целятся в протестующих в Ереване

В Сети распространилось видео, как снайперы премьера-министра Армении Никола Пашиняна на крышах домов целятся в протестующих в Ереване.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: