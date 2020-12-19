https://news.day.az/world/1299815.html Снайперы Пашиняна целятся в протестующих в Ереване - ВИДЕО
Снайперы Пашиняна целятся в протестующих в Ереване - ВИДЕО
В Сети распространилось видео, как снайперы премьера-министра Армении Никола Пашиняна на крышах домов целятся в протестующих в Ереване.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре