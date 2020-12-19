В Сербию пустили российский газ

Продолжение газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии начали заполнять газом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поставки по нему должны стартовать с 1 января 2021 года. Они позволят полностью прекратить прокачку российского газа в республику через Украину. На следующем этапе газ из "Турецкого потока" должен дойти до Венгрии, а позднее и до Австрии.

Изначально предполагалось, что продолжение "Турецкого потока" запустят год назад, вместе с самим идущим по дну Черного моря газопроводом. Однако суды между строителями и пандемия коронавируса задержали работы на территории Болгарии.