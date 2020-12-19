В США впервые за сутки выявили 249 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в Америке ковидом заразились 249 709 человек, сообщили в университете Джона Хопкинса. Это новый антирекорд для Штатов: до этого максимальное число инфицированных ковидом было зарегистрировано 17 декабря - более 247 тысяч. Скончались 2814 пациентов с диагностированным ковидом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Всего в США с начала эпидемии коронавируса более 17,4 млн случаев заражения. Скончались боле 313 тысяч больных.