Быстрый рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании, который связывают с появлением в стране нового генетического варианта коронавируса, может заставить власти уже в третий раз ввести карантин. Как заявили газете The Sun источники в британском правительстве, мутировавший вирус может быть в полтора раза более заразен, чем тот, что до этого выявлялся на территории королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пятницу вечером премьер-министр Борис Джонсон провел экстренное заседание кабмина, чтобы обсудить ситуацию, складывающуюся в стране накануне рождественских праздников. Еще одно экстренное совещание состоялось в субботу днем, а по его итогам глава правительства и главный санитарный врач Англии Крис Уитти дадут экстренную пресс-конференцию. Британские комментаторы ожидают либо объявления о третьем карантине на территории Англии, либо существенного ужесточения действующих ограничений, вплоть до отмены рождественских послаблений, которые должны были позволить членам трех домохозяйств собраться вместе на время праздников. Такое решение может быть оправданным с учетом того, что в больницах Англии сейчас заполнено 90% коек и система здравоохранения рискует не справиться с массовым наплывом новых пациентов.

Согласно последним правительственным данным, за минувшие семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В пятницу вечером власти страны сообщили о 28,5 тыс. новых случаев инфицирования за последние 24 часа. Власти Северной Ирландии и Уэльса уже заявили о том, что после Рождества намерены ввести максимально жесткие меры борьбы с распространением инфекции, которые будут предполагать существенные ограничения или полный запрет на работу магазинов, не торгующих товарами первой необходимости, и закрытие пабов, кафе и ресторанов, которые смогут торговать только навынос. Джонсону предстоит проинформировать население о том, какие ограничения планируется ввести на территории Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании.

Как сообщает The Times, в правительстве надеялись, что избежать нового карантина поможет существенное расширение программы тестирования на COVID-19 c рассылкой на дом комплектов для самостоятельного забора анализов. Однако данную инициативу заблокировал британский медицинский регулятор. Начать осуществлять массовое тестирование по-прежнему собираются в британских школах, которые пока остаются открыты. В связи с этим части школьников старших классов после рождественских каникул придется вернуться к занятиям на неделю позже.